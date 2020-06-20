ANTALYA KAHEV'den Babalar Günü filmi: Emanetiniz, emanetimizdir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA KAHEV'den Babalar Günü filmi: Emanetiniz, emanetimizdir

KAHEV'den Babalar Günü filmi: Emanetiniz, emanetimizdirKadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin çocuklarına destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

20.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:46

KAHEV'den Babalar Günü filmi: Emanetiniz, emanetimizdir

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin çocuklarına destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. KAHEV, 'Babalar Günü' nedeniyle özel bir film yayınlayarak sağlık çalışanlarının babalar gününü de kutladı.

Sosyal medya platformunda, Türkiye'nin her köşesinden ve yurt dışından binlerce kadın hekimin bir araya gelerek maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan her yaş grubundan öğrenciye destek vererek başlayan iyilik hareketi, 2018 yılında 21 bin hekimin destek verdiği "KAHEV - Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı" olarak resmileşti.

YAŞAMINI YİTİREN BABALAR İÇİN KISA FİLM

KAHEV, dünyayı etkisini alan koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında hastanelerde görev alıp görevi sırasında yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve çocuklarını da yalnız bırakmadı. "Emanetiniz, emanetimiz" kampanyası başlatan vakıf, sağlık çalışanlarının çocuklarına destek oluyor. Babalar Günü nedeniyle küçük bir kız çocuğunun, doktor babası ile olan ilişkisi ve pandemi nedeniyle ölüm haberi almasının anlatıldığı özel filmi paylaşan KAHEV, "COVID-19 pandemisine karşı mücadelede hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin evlatlarına eğitim desteği sağlamak adına başlattığımız 'Emanetiniz, Emanetimizdir' bağış kampanyasını devam ettirdiğimizi bildirmekten derin bir üzüntü duymaktayız" dedi. Film, adı İstanbul Ok Meydanı Hastanesi'ne verilen Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun aile fotoğraflarıyla son buluyor.

SAĞLIK ŞEHİTLERİNİN ÇOCUKLARI

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok sağlık emekçilerini tehdit eden koronavirüs (COVID-19) pandemisi yüzünden, bugüne kadar aralarında çok değerli hocalarında olduğu, memurundan, güvenlik görevlisine, eczacısından hemşiresine, işçisinden hekimine birçok sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini söyledi. Başer, "KAHEV üyeleri kadın hekimler olarak, bir yandan toplum sağlığını korumak adına halen etkisini sürdüren bu hastalığa karşı mücadelemizi, en ön saflarda ve hiçbir karşılık beklemeden, canımız pahasına sürdürüyor bir yandan da sağlık şehidi arkadaşlarımızın emaneti çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız, pandemi için kendi hayatlarını hiçe saydılar. Kahraman babalarımız, emanetiniz emanetimizdir" dedi.

İstanbul Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın kızlarına eğitim hayatları boyunca sürecek burs vereceklerini söyleyen Dr. Başer, "Vakıf olarak çıktığımız bu yolda bugüne kadar, sağlık çalışanı çocuğu 20 evladımıza eğitim desteği sağlamış bulunmaktayız. Hepimizin sağlığı için canını veren çalışma arkadaşlarımızın bize emaneti çocuklarının eğitim hayatını güvence altına almak istiyoruz" diye konuştu.

ANTALYA KAHEV'den Babalar Günü filmi: Emanetiniz, emanetimizdir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bir anlık unutkanlığı, talihsiz çocuğun bir yılına mal oldu Haber
Bir anlık unutkanlığı, talihsiz çocuğun bir yılına mal oldu
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi Haber
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm Haber
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara zorunlu karşılık esnekliği getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara zorunlu karşılık esnekliği getirdi
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Galeri sahipleri, kendilerini dolandırdıklarını öne sürdükleri kişiyi tekme tokat dövdüler
Galeri sahipleri, kendilerini dolandırdıklarını öne sürdükleri kişiyi tekme tokat dövdüler
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Yayla evine giren 'dev örümcek' evde yaşayanları korkuttu
Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Lgs Milli Zeytinburnu
Şu an buradasınız: ANTALYA KAHEV'den Babalar Günü filmi: Emanetiniz, emanetimizdir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 11:47:57. #1.15#
title