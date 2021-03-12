Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu
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Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu

12.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:36
Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıldönümü münasebetiyle Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, AKM Aspendos Salonu'nda tören düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıldönümü münasebetiyle Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, AKM Aspendos Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutalı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın devamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu.

Vali Yazıcı yarışma sonucu dereceye giren; İlkokullar arası resim dalı birincisi Muratpaşa İrfan İlkokulu öğrencisi Cemre Gök, şiir dalı birincisi Konyaaltı Aşağı Karaman Oğlu Ortaokulu öğrencisi Meryem Karakuş ve kompozisyon dalı birincisi Döşemealtı Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sevgi İnce'ye plaketlerini takdim etti.

Ödül töreninin ardından sergilenen Aksu Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Vali Yazıcı törenin sonunda protokol üyeleriyle, İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy temalı resim ve fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezdi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle AKM'de düzenlenen törenin sonrasında "Antalya Tek Nefes" programı için Vali Yazıcı Meryem Mustafa Ege Ortaokuluna geçti. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle il genelinde her noktada saat 12.00'de İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Meryem Mustafa Ege Ortaokulu'ndaki törende Vali Ersin Yazıcı, protokol üyeleri ve öğrenciler, saatler 12.00'yi gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Coşkulu ve Gururluyuz

İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılını kutlamanın coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Vali Yazıcı; "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle minnetle yad ediyoruz. Şuanda bütün Antalya'da saat 12: 00 itibariyle tüm okullarımızda, kamu kurum ve kuruluşlarımızda hep birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. İstiklal Marşımızın ehemmiyetini, önemini bütün dünyaya duyurmak adına şehrimizin bu etkinlikte gösterdiği hassasiyeti tebrik ediyorum. İstiklal marşımız bizim bütün milli ve manevi duygularımızı, Türk Milletinin büyüklüğünü, Türk Milletinin hürriyetine ve istiklaline ne kadar düşkün olduğunu anlatan en güzel şiirdir. Bunu buradan tüm Türkiye'ye, tüm Dünya ya duyurmak istedik. Ben Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy gibi 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu
Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu
Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu
Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu
Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu
Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu
Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu
Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu
Antalya İstiklal Marşı için tek yürek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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