İşkenceci eşini öldüren kadının komşuları konuştu: Melek 'siz karışmayın' diyordu

Antalya'da kocası tarafından kelepçelenip gece boyunca darp edildikten sonra eşini av tüfeğiyle ile vurarak öldüren ve olay sonrası tutuklanan iki çocuk annesi Melek İpek'in komşuları konuştu. Komşu Havva Bengü, "Sorduğumuzda kavga ettiklerini söyledi. Bir şey yapabilir miyiz dediğimizde, 'Eşim size kinlenebilir, siz karışmayın' diyordu" dedi.

Dün, sabah saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek'le gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre, Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti. Ramazan İpek'in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti. Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

MELEK'İN GÖZÜNDEKİ ŞİŞLİK VE MORLUK DİKKAT ÇEKTİ

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı. Melek İpek'in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü. Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Melek İpek, savcılıkta bugün şiş ve morluklar içerisindeki gözleriyle ifade verdi. Ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen İpek, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MELEK 'SİZ KARIŞMAYIN' DİYORDU"

Melek İpek'in komşusu Bayram Bengü (38), İpek ailesinin cinayet gününde yaşadığı olayları anlattı. Bengü, "Dün Melek'i gördüm çok üzüldüm. Bir kadına o kadar şiddet olamaz. Her evde kavga olabilir, ufak tefek itişmeler olabilir ama bir kadın o hale getirilemez. Son keşfe geldiklerinde ben Melek'in, Melek benim yüzüme baktı. Ben çok kötü oldum. Bir erkek olarak, bir erkek bunu yapamaz dedim" dedi.

Diğer komşusu Havva Bengü (31) ise İpek ailesine oturmaya gittiklerinde sohbet ettiklerini belirterek, "Ramazan abinin bazen kızgın olduğu zamanlar, hakaretleri olurdu. Onun dışında kavgalarına denk gelmedik. Bir sefer servise bindiğimizde Melek'in gözü mordu. Sorduğumuzda kavga ettiklerini söyledi. Bir şey yapabilir miyiz dediğimizde, 'Eşim size karşı kinlenebilir, siz karışmayın' diyordu. Çok bir şeyini anlatmazdı. Ölüm olayına çok şaşırdık" diye konuştu.

Cinayetin gerçekleştiği İpek ailesinin evi ise mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı