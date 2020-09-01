ANTALYA İranlı 'Tosuncuk'tan, Antalya'da 20 milyonluk vurgun
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ANTALYA İranlı 'Tosuncuk'tan, Antalya'da 20 milyonluk vurgun

İranlı 'Tosuncuk'tan, Antalya'da 20 milyonluk vurgunİRAN'da, 'Çiftlik Bank' benzeri organizasyonla çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırıp, Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da onlarca kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırıp, ortadan kayboldu.

01.09.2020 09:56 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:24

İranlı 'Tosuncuk'tan, Antalya'da 20 milyonluk vurgun

İRAN'da, 'Çiftlik Bank' benzeri organizasyonla çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırıp, Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da onlarca kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırıp, ortadan kayboldu.

Türkiye'de yüksek kar vaadiyle on binlerce kişiden yaklaşık 1 milyar lira toplayıp, yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kurduğu saadet zincirinin benzeri, İran'da ortaya çıktı. İran'da çok sayıda kişiyi dolandıran ve Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da 10 bin lira sermayeli reklam organizasyon şirketi kurup, daire satmaya başladı. İran'ın Türkiye'den iade talebinde bulunduğu Mehran Mohammadi, Antalya'da kurduğu şirket aracılığıyla İranlı vatandaşlara uygun rakamlarla daire satma vaadinde bulundu. 5 yıldızlı otellerde yaptığı toplantılarla İranlıları Antalya'ya davet eden ve sunum yapan Mehran Mohammadi, başkası üzerine kayıtlı daireleri satmaya başladı. Aynı zamanda yüksek kar ve faiz vaadiyle para toplayan Mohammadi, birkaç ay sözünde durarak güven kazandıktan sonra, topladığı paraları geri ödememeye başladı. Bir daireyi birkaç kişiye satıp, parasını nakit olarak alan Mehran Mohammadi, yaklaşık 20 milyon TL'lik vurgundan sonra ortadan kayboldu.

'KENDİSİNE GÜVENDİK, DOLANDIRILDIK'

İranlı Ali Reza Karamouzabadi, Mahdi Mazdak ve Majid Rahmanı, dolandırıldıkları iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İran'da bankadan emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen Mahdi Mazdak ile yine İran'da taş işletmeciliği yaptıktan sonra Türkiye'ye gelen Majid Rahmanı, Mehran Mohammadi ile geçen yıl tanıştıklarını anlattı. Mohammadi'nin, birçok İran ve diğer ülke vatandaşlarını ev sahibi yaptığını söyleyerek kendilerinden 1 milyon TL aldığını iddia eden Mahdi Mazdak ve Majid Rahmani, 'Bu kişi bize inşaat işi haricinde birden fazla iş ile uğraştığını ve çok müşterisi olduğunu söyledi. Kendisine güvendik ve ev parasının tamamını ödedik. Geçen 27 Mayıs'ta sözleşme yaptık. Ancak bize evleri vermedi. Koronavirüsü bahane ederek bizi 12 Haziran'a kadar oyaladı. O tarihten sonra ne ailesine ne de telefonlarına ulaşabildik. Yasa dışı yollarla Türkiye'yi terk ettiğini düşünüyoruz" dedi. Mahdi Mazdak'ın oğlu İman Mazdak da babasını dolandıranların bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.

'COVİD'İ BAHANE EDİP OYALADI'

Ali Reza Karamouzabadi ise şüphelinin geçen aylarda kendisinin inşaat şirketinin ortağı olduğunu, İran ve diğer ülkelerden çok sayıda kişiyi ev sahibi yaptığını, aynı ülke vatandaşı olması dolayısıyla uygun fiyata ev sahibi yapabileceğini söyleyerek, kendisini ikna ettiğini belirtti. Karamouzabadi, 'Benimle Hurma Mahallesi'ndeki 3 gayrimenkul için alım- satım sözleşmesi yaptı. Kendisine gerek elden gerek banka aracılığıyla 1 milyon 33 bin TL verdim. Şüpheli evleri bana 27 Mayıs'ta teslim edecekti. Ancak Covid-19 salgınını bahane ederek 3 ay boyunca sürekli oyaladı. Geçen aydan itibaren hem kendisinin hem ailesinin telefonları kapandı. Evini boşaltmış, yasa dışı yollarla Türkiye'yi terk ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'ÇİFTLİK BANK BENZERİ YAPILANMA'

Mağdurların avukatı Dilek Çevikel, yaptıkları araştırma sonunda Mehram Mohammadi'nin birçok kişiyi dolandırdığını öğrendiklerini belirterek, sadece Antalya'da 20 milyon TL civarında dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelinin tek başına hareket etmediğini, savcılığa verdikleri isimlerle birlikte hareket ettiğini iddia eden Avukat Dilek Çevikel, 'Mehram Mohammadi'nin, diğer şüphelilerle birlikte titan veya saadet zinciri şeklinde yapılanma kurduğu bilgisine ulaştık. Şüphelinin 'dolandırıcılık' ve 'borsada illegal faaliyetler yürütmek suçu'ndan İran adli makamlarınca iadesi talep edilmiştir. Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma kuran şüpheli, gerek söz konusu yapılanma ile gerekse uğraştığı diğer işlerle çok sayıda kişiyi mağdur etmiştir. Görünen o ki mağdur etmeye de devam edecektir" diye konuştu.

ANTALYA İranlı 'Tosuncuk'tan, Antalya'da 20 milyonluk vurgun

Kaynak: DHA

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