Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Karaaslan Defnedildi
- Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan defnedildi Cenazenin taşınması Cemaatin toplanması Helallik alınması Cenaze namazının kılınması ANTALYA - Antalya'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, beylik tabancasıyla yaşamına son veren Karaaslan, memleketi Konya'nın...
- Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan defnedildi
Cenazenin taşınması
Cemaatin toplanması
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması ANTALYA - Antalya'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, beylik tabancasıyla yaşamına son veren Karaaslan, memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'nin Doğrugöz mahallesinde defnedildi.