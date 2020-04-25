Antalya iftar saati: 25 Nisan 2020 Cumartesi Antalya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?
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Antalya, Güncel, Haber

Antalya iftar saati: 25 Nisan 2020 Cumartesi Antalya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?

Antalya'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 2. gününde Antalya iftar saati sorgulanmaya başlandı. Antalya'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 25 Nisan Cumartesi günü Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Antalya iftar saatleri…

25.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:35
Antalya iftar saati: 25 Nisan 2020 Cumartesi Antalya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle Antalya halkı, imsak vakti 04:18'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Antalya iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 25 Nisan Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Antalya iftar saati kaçta? İşte, Antalya iftar vakti:

25 Nisan Cumartesi günü Antalya iftar saati:19:48

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Antalya iftar saati: 25 Nisan 2020 Cumartesi Antalya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?
RAMAZAN ANTALYA

HADİSLERLE İSLAM

Hz. Âişe şöyle demiştir:

"Allah Resûlü (sav), hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah"a ki yararlı şeyler O"nun nimetiyle tamamlanır." der; hoşuna gitmeyen bir şey gördüğündeyse, "Her hâlükârda Allah"a hamdolsun." derdi."

(İM3803 İbn Mâce, Edeb, 55)

***

Enes"ten nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah"ın verdiği nimet karşısında kulun "Elhamdülillâh" diyerek hamdetmesi, o nimetten daha değerlidir."

(İM3805 İbn Mâce, Edeb, 55)

***

Enes b. Mâlik"in naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden veya bir şey içtikten sonra hamdetmesinden hoşnut olur."

(M6932 Müslim, Zikir, 89)

***

Ebû Mâlik el-Eş"arî"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Temizlik imanın yarısıdır. "Elhamdülillâh" mizanı doldurur. "Sübhânallâh" ve "Elhamdülillâh" göklerle yer arasını doldururlar..."

(M534 Müslim, Tahâret, 1)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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