ANTALYA Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu

Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okuduANTALYA'da, çocukluğunda çok kavga ettiği için ailesinin dövüşü savunma sporu olarak benimsemesi amacıyla muay thai'ye yönlendirdiği, Avrupa Kupası şampiyonu Volkan Doğan (30), koronavirüs nedeniyle evinin salonunda ve terasta antrenman...

26.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:38

Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu

ANTALYA'da, çocukluğunda çok kavga ettiği için ailesinin dövüşü savunma sporu olarak benimsemesi amacıyla muay thai'ye yönlendirdiği, Avrupa Kupası şampiyonu Volkan Doğan (30), koronavirüs nedeniyle evinin salonunda ve terasta antrenman yaparak, dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Antalya'da çocukluğunda arkadaşlarıyla sık sık tartışıp, kavga ettiği için ailesinin dövüşü savunma sporu olarak öğrenmesi amacıyla muay thai'ye yönlendirdiği Volkan Doğan, 4 yılda başarılarıyla yakınlarını gururlandırdı. Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenörü Yasin Urlu yönetiminde antrenmanlar yaparak farklı turnuvalarda birincilikler kazanan Doğan, son olarak Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde etti. Geçen yıl Antalya'da yapılan Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda 70 kiloda birinci olan Volkan, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Milli takım formasıyla dünya şampiyonasına katılmayı hedefleyen Volkan Doğan, koronavirüs nedeniyle salonların kapanması sonrası antrenmanlarına evde devam etti. İnteraktif eğitimle antrenörünün direktiflerini evinin salonunda uygulayan sporcu, egzersiz hareketlerinde su şişesini ağırlık olarak kullanıp, kuvvet çalışmalarını sürdürdü. Performans kaybı yaşamamak için evinin salonunda çalışan Doğan, haftada 1 gün de maskesini takıp, antrenörüyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, terasta teknik çalışma yaptı.

'SU BİDONLARINI AĞIRLIK OLARAK KULLANIYORUM'

Evde çalışmalarını aralıksız sürdüren sporcu, milli takım seçmelerine katılacağı günün hayalini kuruyor. Rakiplerini yenmek için çaba sarf ettiğini anlatan Volkan Doğan, "4 yıldır muay thai yapıyorum. Küçükken sürekli kavga ettiğim için ailem spora yönlendirdi. Dövüşün sadece spor olduğunu öğretti. Güzel başarılar elde ettim. Son olarak EMF Cup'ta 70 kiloda şampiyon oldum. Hedefim milli takıma seçilerek Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'na katılmak. Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Koronavirüs nedeniyle salonların kapalı olmasından evimi antrenman salonuna dönüştürdüm. Evimde yaptığım antrenmanda su bidonlarını ağırlık olarak kullanıyorum. Çatıda da teknik çalışmalar yapıyorum. Koronavirüs sonrası düzenlenecek şampiyonalara hazırlanıyorum. Milli formayla ülkemi en güzel şekilde uzun yıllar temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

ANTALYA Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Mustafa Şentop Mevlüt Karakaya Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Ali Uğur Ezgi Mola İrem Derici Ersin Korkut
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Futbol Jandarma Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ANTALYA Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 09:39:20. #1.15#
title