Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi

Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi. Bomba imha ekipleri, binada arama yapıyor.