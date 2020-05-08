Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
08.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:29
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi. Bomba imha ekipleri, binada arama yapıyor.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi. Bomba imha ekipleri, binada arama yaparken AESOB Başkanı Adlıhan Dere olay yerine gelerek bilgi aldı.
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Kaynak: DHA