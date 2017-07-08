Eşi Telefonda Engelleyince Ölmek İstedi

ANTALYA'da, boşanma kararı alan eşi Ferit Gündoğdu'nun kendisini telefonda engellemesini sinirlenen Tuğba Gündoğdu, oturdukları 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.



Polis itfaiye ve sağlık ekiplerine alarma geçiren olay, Kepez İlçesi Ulus Mahallesi 2107 Sokak'taki Dallar Apartmanı'nda meydana geldi. Tuğba ve Ferit Gündoğdu çifti yaşadıkları sorunlar nedeniyle 15 gün önce boşanma kararı aldı. Bunun üzerine evi terk eden Ferit Gündoğdu, iddiaya göre eşini telefon aramalarına ve sosyal medya sitelerinden engelledi.



Bu süre içinde defalarca eşini arayan ve ulaşamayan Tuğba Gündoğdu, bunalıma girdi. Dün saat 17.30 sıralarında oturdukları evin terasına çıkan Gündoğdu, intihar etmek istedi. Gündoğdu'yu çatıda görenler, durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, Tuğba Gündoğdu'yu intihardan vazgeçirmeye çalışırken itfaiye ekipleri de önlem aldı. Yaklaşık 1 saat çaba gösteren ekipler, dalgınlığından yararlandıkları Tuğba Gündoğdu'yu kollarında tuttu. Kendisini kurtaran polise sarılan Gündoğdu, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinden sonra polis merkezine götürüldü.