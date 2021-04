ANTALYA ENİŞTELERİNİ DARBEDEN KARDEŞLER İÇİN 'KADIN CİNAYETİNİ ÖNLEMEK İSTEDİLER' DEDİ

ANTALYA'da enişteleri Ahmet Asrav'ı (36) darbettikleri suçlamasıyla tutuklanan Mehmet ve Ahmet Uysal kardeşlerin yakınları, ikilinin suçsuz olduğunu iddia etti.

ANTALYA'da enişteleri Ahmet Asrav'ı (36) darbettikleri suçlamasıyla tutuklanan Mehmet ve Ahmet Uysal kardeşlerin yakınları, ikilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Mehmet Uysal'ın eşi Emine Uysal, 'Eşimle ağabeyim bir kadın cinayetinin önüne geçmek için konuşmaya gittiler, şu an cezaevindeler" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan 5 yıllık evli çift Emine ve Ahmet Asrav arasında geçen haftalarda tartışma çıktı. İddiaya göre Emine Asrav'ın ailesi, tartışmayı öğrenince çiftin boşanmasını istedi. Asrav çifti ise boşanmak istemediklerini söyledi. Geçen hafta Emine Asrav'ı arayan ağabeyleri, 'Son kararın nedir' diye sordu. Emine Asrav boşanmak istemediğini söyleyince ağabeyleri Mehmet ve Ahmet Uysal, Ahmet Asrav'ın iş yerine gitti. İş yerine girer girmez Asrav'a saldıran kardeşler, tezgahın üzerinden atlayıp, yumruk atmaya başladı. Ardından demir sandalyeyi alan 2 kardeş, Asrav'a vurmaya başladı. Arbede sırasında cam kolonya şişesini alan Mehmet ve Ahmet Uysal, Asrav'ın başına vurarak yaraladı. Ardından iş yerindeki bilgisayarın klavyesiyle vurmaya başladıkları Asrav'ın boynuna iddiaya göre kaynar su döktüler. Olay sırasında Mehmet Uysal'ın sağ bileği kırılırken, dökülen kaynar suyla ağabeyiyle birlikte vücudunda yanıklar oluştu. Dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet ve Ahmet Uysal, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

'KADIN CİNAYETİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KONUŞMAYA GİTTİLER'

Yakınları, tutuklanan Mehmet ve Ahmet Uysal kardeşlerin suçsuz olduğunu savunarak, Ahmet Asrav'ın küfür ve hakaret ettiğini, bu sırada kavga çıktığını iddia etti. Olayın yaşandığı gün eşi Mehmet ile ağabeyinin Ahmet Asrav'ın ortağıyla konuşmak için dükkana gittiklerini söyleyen Emine Uysal, 'Dükkanın içinde görüyorlar ve '2 dakika dışarı gel' diye çağırıyorlar. Bu sırada kendisi de küfür ve hakaret etmeye başlıyor. Küfür üzerine ağabeyim saldırıyor. Ağabeyine vurulduğunu görünce eşim de saldırıyor. Arbede yaşanırken kameranın görmediği yerde Ahmet Asrav sıcak suyu döküyor. Hem kendisini, hem de eşimle ağabeyimi yakıyor. Sonra da kürek sapıyla eşimin eline vuruyor. Eşimin eli şu an kırık. Benim eşimle ağabeyim bir kadın cinayetinin önüne geçmek için konuşmaya gittiler ve şu an cezaevindeler. Biz her şeyin aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

'ANNE YİNE BİRBİRİMİZE GİRDİK'

Asrav çiftinin kavga ettikleri gün apartmandaki kişilerin kendisini aradığını söyleyen Uysal kardeşlerin annesi Fatma Uysal, 'Kızımı aradım o da bana 'Anne yine birbirimize girdik' dedi. Kızım kıskançlık krizine giriyor bunlar tartışıyor. Kızımın boğazını sıkıyor. Kızımın karnına bıçak saplıyor. Sonra büyük oğlumu çağırıyor. Bu sırada oğlum Ahmet'e bir tane vuruyor. Bunun üzerine Ahmet evin her tarafını yıkıyor. Ben kızıma 'Ben senin ayrılmanı istemiyorum. Seviyorsan al çocuğunu git' dedim. Bana 'Anne devamlı beni dövüyor. Ben çocuklarımın pedagog eşliğinde ifade vermesini istiyorum' dedi" diye konuştu.

Kızının boşanmak istediğini söyleyen Fatma Uysal, 'Benim çocuklarım bir kadın cinayetini önledi. Bana 'Senin kızın benden şikayetçi olursa, senin kızını elimden kimse alamaz. Bu 5 kişiyi öldürmeden cezaevine girmem' dedi. Kızım orada baskı altında, tehditle duruyor. Biz o gün oğlumla birlikte gittik. Kardeşine 'Ağabeyim ne düşünüyorsun sen' diye sordu. 'Ben kesinlikle ayrılacağım. Gidin onunla konuşun' dedi. Benim kızım kardeşlerinin başını belaya soktu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı