ANTALYA 'DOKTOR BALIKLAR' İHRAÇ EDİLİYOR
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ANTALYA 'DOKTOR BALIKLAR' İHRAÇ EDİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da girişimci Mehmet Akbaş, sedef, egzama ve birçok cilt hastalığına iyi gelen 'doktor balıklar' Garra Rufa'nın ihracatına başladıklarını anlattı.

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Antalya'da girişimci Mehmet Akbaş, sedef, egzama ve birçok cilt hastalığına iyi gelen 'doktor balıklar' Garra Rufa'nın ihracatına başladıklarını anlattı. Doktor balıkların sağlık turizmine de katkı sağladığını aktaran Akbaş, "Antalya'da belirli turistik alanlarda kullanılıyor. Ülkemize hem turist çekiyoruz, hem de ülkemizdeki bir ürünü ihraç ediyoruz" dedi.

Girişimci Mehmet Akbaş, 'doktor balıklar' olarak bilinen Garra Rufa balıklarını, 3 yıldır Antalya'daki tesislerinde ürettiklerini anlattı. Tesiste ilk olarak balıkları kuluçkada yumurtlatarak üremelerini sağladıklarını ve boyutlarına göre çeşitli havuzlara koyduklarını anlatan Akbaş, 3-4 cm boyuna gelen balıkları insanlarla buluşturduklarını söyledi. 3 yılın sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alarak 300 bin kapasiteli doktor balık üretimine ulaştıklarını aktaran Akbaş, Türkiye'nin her bir köşesindeki güzellik merkezi, otel ve SPA gibi işletmelere doktor balık üretimi yaptıklarını söyledi.

Kısa süre önce Gana'ya ihracata başladıklarını belirten Mehmet Akbaş, ilerleyen dönemde Lübnan, Nijerya ve Arnavutluk'a doktor balıkları ihraç edeceklerini aktardı. 2 milyon doktor balık üretim kapasitesine geçmeyi hedeflediklerini açıklayan Akbaş, tüm dünyaya bu balıkları tanıtmak istediklerini söyledi.

MASAJ ETKİSİ YARATIYOR

Doktor balıkların anavatanının Sivas olduğunu anlatan Mehmet Akbaş, sedef, egzama, ölü deri gibi birçok cilt hastalığına iyi geldiğini açıkladı. Doktor balıkların salgıladığı 'dithranol' enzimi vasıtasıyla ölü derileri vücuttan attığını aktaran Akbaş, balıkları üretip gelişmesi için yaklaşık 3 sene beklediklerini anlattı. Akbaş, "Doktor balıklar sedef hastalığına yüzde 30 iyi geliyor. Ayaktaki bazı akupunktur noktalarına değerek masaj etkisi veriyor. 10 dakikalık masajla insanlar rahatlıyor. Biz bunu hem sağlık hem de eğlence amaçlı kullanıyoruz. Antalya'da belirli turistik alanlarda kullanılıyor" dedi.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Doktor balıkların sağlık turizmine katkı sağladığını belirten Mehmet Akbaş, "Bazı belediyelerle anlaşmamız var. Onlar termal havuzlarına doktor balıkları koyarak dünyanın çeşitli yerlerinden turist çekmeyi planlıyor. Hem turist çekiyoruz, hem de ülkemizdeki bir ürünü yurt dışına ihraç ediyoruz" diye konuştu.

ANTALYA 'DOKTOR BALIKLAR' İHRAÇ EDİLİYOR
ANTALYA 'DOKTOR BALIKLAR' İHRAÇ EDİLİYOR
ANTALYA 'DOKTOR BALIKLAR' İHRAÇ EDİLİYOR
ANTALYA 'DOKTOR BALIKLAR' İHRAÇ EDİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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