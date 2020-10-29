Antalya DOB'da Cumhuriyet coşkusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Antalya DOB'da Cumhuriyet coşkusu

29.10.2020 23:55 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:58
Antalya DOB'da Cumhuriyet coşkusu

Antalya Devlet Opera ve Balesince Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılına özel düzenlenen, "Allegra Ensemble"ın sahne aldığı konser, sanatseverlerle buluştu.

Antalya Devlet Opera ve Balesince Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılına özel düzenlenen, "Allegra Ensemble"ın sahne aldığı konser, sanatseverlerle buluştu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, keman sanatçıları Ümmiye Özdem ve Şenzelita Aykanat, viyola sanatçısı Melda Sak, viyolonsel sanatçısı Arzu Sugüneş, flüt sanatçısı Müjde Akden ile Bilkent Üniversitesinden piyanist Gülriz Tunca ve Samsun Devlet Opera ve Balesi perküsyon sanatçısı Tanya Tarazan sahne aldı.

Konserde, farklı müzik türlerinden parçalar seslendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Süleyman Soylu Mustafa Destici Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Aslı Enver Cem Yılmaz Işın Karaca
Spor Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Fransa Avrupa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya DOB'da Cumhuriyet coşkusu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 23:59:30. #1.15#
title