ANTALYA DIŞARISI 40, İÇERİSİ EKSİ 2 DERECE
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ANTALYA DIŞARISI 40, İÇERİSİ EKSİ 2 DERECE

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığı gün içinde 40 dereceye kadar çıkarken, kentte alternatif serinlik merkezlerine ilgi artıyor.

22.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:13

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığı gün içinde 40 dereceye kadar çıkarken, kentte alternatif serinlik merkezlerine ilgi artıyor. Antalya Akvaryum bünyesindeki Kar Dünyası, eksi 2 derece sıcaklıkta hizmet veriyor.

'Dışarıda 40, içeride eksi 2 derece' sloganıyla kapılarını açan Kar Dünyası, gün içinde yerli yabancı yüzlerce tatilci ağırlıyor. Soğuk çarpmasından korunmak için özel kıyafetler giyilerek girilen Kar Dünyası'nda, kayak pisti ve buz müzesi yer alıyor.

24 SAAT BİLGİSAYAR KONTROLÜNDE

İşletme Müdür Yardımcısı Okan Gürses, Kar Dünyası içindeki hava sıcaklığının yaz- kış eksi 2 derecede olmasını sağlayan teknolojinin 24 saat bilgisayar kontrolünde çalıştığını söyledi. Sıcak havayla birlikte işletmeye ilginin arttığını, özellikle yabancıların ve çocukların ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürses, "40 derece kavurucu sıcaktan gelenler buz gibi atmosferi görünce şaşırıyor. Dışarı çıkmak istemiyorlar. Buradaki buz müzesini gezip, kayak pistinde kayıp eğleniyorlar. Aileler bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor" dedi.

Kar Dünyası'na hazırlıksız gelenler de ilginç görüntü oluşturuyor. Kimisi terlikle, kimisi şortla buz gibi ortama girerek, soğuk havayı iliklerine kadar hissediyor. Buram buram terlenen bir mevsimde üşümenin tadını çıkaranlar, yerden topladıkları kar eşliğinde kar topu savaşı yapmaktan da geri kalmıyor.

'TERLİKLE GELDİM ÜŞÜDÜM'

Eşi Nariç Danışman ile Hollanda'dan tatile gelen Bünyamin Danışman, Kar Dünyası'nı internette gördüğünü söyledi. Antalya'ya gelir gelmez burayı ziyarete gediğini anlatan Bünyamin Danışman, "Burada kar yağdığını okumuştum, ama denk gelemedik. Burası çok soğuk. Hazırlıksız geldim, ayağımda terlik var bir hayli üşüdüm" dedi. Nariç Danışman ise eşiyle birlikte eğlendiklerini, kaydıklarını ve soğuk havanın tadını çıkardıklarını söyledi.

KONYA'DAN KAR DÜNYASI'NA

İki çocuğuyla birlikte Konya'dan tatile gelen Serpil Yıldız, Alanya, Side, Antalya'yı gezerek tatillerini değerlendirdiklerini söyledi. Yıldız, akvaryum gezisi sırasında keşfettikleri Kar Dünyası'nda soğuktan titrediğini anlattı. Dışarıda terlediğini, içeride üşüdüğünü söyleyen Yıldız, çocuklarıyla birlikte bol bol fotoğraf çekti.

AİLECEK SOĞUK KEYFİ

Ailecek Kar Dünyası'na gelen Akgedik ailesi de temmuz ayında buz gibi havanın tadını çıkardı. Çocuklarıyla buz heykellerin arasında fotoğraf çektiren anne Sevim Akgedik, "Dışarı çıkmak istemiyorum. Burası çok güzel serin ve çok eğlenceli" dedi. Sıcak günlerde kışı yaşamanın güzel olduğunu anlatan Kaan Akgedik ise sıcak havanın bunalttığını söyledi. Ailesine eşlik eden Merve Kayra Akgedik, "Antalya'nın yakıcı sıcağından sonra oldukça güzel ve eğlenceli deneyim oldu" dedi. Temmuz ayında kışı yaşamanın ayrıcalığını anlatan Talip Akgedik, "Buranın sloganı, 'Antalya'da temmuz ayında kışı yaşamak.' Slogan bu olsa gerek" diye konuştu.

SAHİL DENİZE GİRENLERLE DOLUP TAŞTI

Kar Dünyası'nda soğuk eğlence hakimken dışarıda ise sahiller tatilciler tarafından dolduruldu. Antalyalıların ve tatilcilerin akın ettiği Konyaaltı Plajı, çocukların eğlence merkezi oldu. Her yaştan insan denize girip serinledi. Anneler çocuklarıyla birlikte denizin keyfini çıkardı.

ANTALYA DIŞARISI 40, İÇERİSİ EKSİ 2 DERECE

Kaynak: DHA

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