Antalya Diplomasi Forumu 2022

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop, kadınların müzakere masaları da dahil olmak üzere hayatın her alanına katılım göstermesinin önemini vurguladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Bineta Diop, AA muhabirine verdiği röportajda, "Afrikalı kadınların çatışmalarda acı çektiğini" ve bu durumun sadece Afrika'da değil dünyanın her yerinde ve şimdi de Ukrayna'da yaşandığını söyledi.

Diop, uzun yıllar süren çatışmaların yaşandığı Afrika'da kadınların mücadelesine ilişkin, "Afrika'da kadınlar dayanıklıdır. Afrika'da kadınlar toplumun bel kemiğidir. Afrika'da kadınların kalkınmamıza büyük katkısı vardır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Diop, özel temsilci olarak önceliğinin "kadınlara umut vermek" ve onların "seslerinin duyulmasını sağlamak" olduğunu belirtti.

ADF'de kadınların müzakere masalarında yeterince yer almamasının gündeme geldiğini belirten Diop, "Burada tartıştığımız şey, örneğin müzakere masalarına gelince, kadınlar eksik. Masaya çağrılanlar kasları olanlar, silahları olanlar. Neden böyle? (Masaya) Kadınları davet etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınları "yumuşak diplomatlar" olarak tanımlayan Diop, ADF'de kadınların "tartışmanın ve diyaloğun merkezine alındığını" kaydetti.

Afrika Birliği'nde kadınların yönetişim alanında rolünü artırmak için bir "network" platformu kurduklarını aktaran Diop, eğitim alanında da benzer adımlar atıldığını anlattı.

Diop ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Afrika'ya ve Afrikalı kadınlara verdiği destekten dolayı hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Ukrayna savaşının tüm dünyayı etkilediğine de dikkati çeken Diop, bu durumu Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın kullandığı "ubuntu" kavramına atıfta bulunarak açıkladı.

Diop şu ifadeleri kaydetti:

"Ben varım çünkü sen varsın, yani bağlantı şu ki; eğer sana bir şey olursa bu beni etkiler. Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin bize öğrettiği şey, tek bir dünyada olduğumuzdur. Onları etkilerse tüm dünyayı etkiler."