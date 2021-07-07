Antalya Devlet Opera ve Balesinden müzede "Venera Ensemble" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Venera Ensemble" konseri ile sanatseverlerle buluştu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Venera Ensemble" konseri ile sanatseverlerle buluştu.

Antalya Müzesi bahçesinde gerçekleşen konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesinden mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine sahne aldı.

Çello, arp ve şan üçlüsünün yer aldığı konserde, Barok çağına ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'dan parçalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında belirlenen hijyen, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni ve sanatçı dizilimi ile gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci