Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tangoloji" konserini sahneledi
Haberler » Kültür Sanat » Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tangoloji" konserini sahneledi - Haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tangoloji" konserini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Tangoloji" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

23.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:26
Antalya Devlet Opera ve Balesi

Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Tangoloji" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sevilen tango ezgileri, tangonun tarihiyle ilgili anlatımları ve dans gösterileri bir araya getirilerek, özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Programda, Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Önertürk, Antalya DOB obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun DOB klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun DOB korno sanatçısı Hüseyin Uçar'dan oluşan "Anadolu Nefesli Beşlisi" sahne aldı.

Tolga Salman'ın bandoneon ile eşlik ettiği eserleri, Bilge Yılmaz ve Emre Akyurt seslendirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler