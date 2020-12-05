Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür, sebebini anlattı
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Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür, sebebini anlattı

05.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:03
Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür, sebebini anlattı

Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremin kıyıya yakın yerde olduğu için şiddetli hissedildiğini söyledi.

Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya kent merkezi ve ilçeleriyle Burdur ve Muğla'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Vatandaşları tedirgin eden depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin neden bu kadar şiddetli hissedildiğini açıkladı.

KIYIYA YAKIN OLDUĞU İÇİN ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

İsabetli deprem tahminleriyle bilinen Görür açıklamasında, "Antalya'da olan deprem Kıbrıs-Helen yayı ile ilgili olmalıdır. Deprem dalma-batma zonunun Anadolu levhası üzerinde ve görece kıyıya yakın bir yerde olduğu için şiddetli hissedilmiş olabilir" dedi.

Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür nedenini anlattı

DEPREM ANTALYA VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

AFAD, 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde, 77.58 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Deprem Antalya başta olmak üzere Muğla, Mersin, Isparta, Adana ve birçok çevre ilde hissedildi.

ANTALYA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa İlçesi açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim. Arzu edenler, isteyen vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilirler. Bunu 112'yi, jandarmayı, polisi arayanlara da söyledik. Evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur yok" ifadelerine yer verdi.

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