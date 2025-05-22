Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?
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Antalya deprem mi oldu? 22 Mayıs deprem sabah saatlerinde Ege Denizi açıklarında meydana geldi. Saat 06.19'da kaydedilen sarsıntı, başta Antalya olmak üzere Akdeniz kıyılarında hissedildi. "Antalya deprem mi oldu?" sorusu sosyal medya ve arama motorlarında gündem oldu.

Afad ve Kandilli Rasathanesi, depremin detaylarını resmi kaynaklardan paylaştı. Antalya'nın Alanya, Kaş, Manavgat ve Kemer ilçelerinde hissedilen 22 Mayıs deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden dışarı çıktı, birçok kişi ise telefonları aracılığıyla depremin kaynağını araştırmaya başladı. Peki, Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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