Antalya'dan kısa kısa

Antalya'da düzenlenecek Auto Show 2019'a 20 uluslararası otomobil markası katılacak.

Bir alışveriş merkezinde 2-3-4 Ağustos'ta açık olacak fuarda, 20 uluslararası otomotiv markasının yaklaşık 40 son model araçları otomobil severler ile buluşacak.

Günümüz ve geleceğin otomobil teknolojilerinin sergileneceği Auto Show 2019'u ziyaret edecek otomobil meraklıları, aynı zamanda alışveriş keyfini de ikiye katlayacak.

Alfa Romeo, Audi, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Suzuki, Toyota, Volkswagen markalarının son modellerinin yer alacağı Auto Show, 3 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

ASMEK kursları ilçelerde yoğun ilgi görüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK) ilçelerde de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İbradı kurs merkezlerinde düzenlenen yaz kurslarına talep yoğun oldu. Spordan, dekoratif ev aksesuarları kursuna kadar farklı branşlarda düzenlenen kurslar kadınların tercihi oluyor.

Bu arada, Serik ASMEK'te bilgisayar kursunu tamamlayan kursiyerler de sertifikalarını aldı.

Temel seviyede bilgisayar bilgisi öğretilen kursa katılan kursiyerler bir bilgisayar kullanıcısının bilmesi gereken temel donanım bilgilerini edindi.

ASMEK ile çağı yakalayan kursiyerler, aldıkları sertifika ile bilgisayar bilgilerini tescillemiş oldu.

Tıbbi aromatik bitkiler hareketlilik çalışması

Antalya'da, yayla bölgelerinde tıbbi aromatik bitkiler hareketlilik çalışması yapıldı.

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Geyikbayırı Mahallesi-Sakarpınarı mevkisi ve Çağlarca Mahallesi Koz ağacı mevkisinde düzenlenen çalışmada, ilçede yayılım gösteren sarı kantaron ve kekik çeşitleri gözlemlendi.

Hareketlilik çalışmasında, sarı kantaron ve kekik bitkilerinin kültüre alınan çeşitlerinde yetiştiricilik metotları, iklim ve toprak istekleri, doğada korumalarına yönelik öneriler ve yok olmamaları için neler yapılabileceği konularına değinildi.

Ayrıca bu bitkilerden tamamlayıcı tıp alanında nasıl faydalanılacağı ve diğer kullanım alanları konularında Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden Dr. Filiz Dilekçi ve ziraat mühendisi Hatice Akay tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Kaleiçi Oldtown Festivali'ne 35 şehir katılıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali'ne şimdiden 35 şehrin katılım kararını ilettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uysal bu yıl 10 - 13 Ekim tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali öncesinde Kaleiçi mahallelerinin muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve tarihi kent merkezinin esnaflarıyla bir araya geldi.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizm yapısının arzu edilen noktada olmadığını belirtti.

Türkiye'de genel olarak sahillerde dinlenme üzerine kurulan tek tip bir turizm uygulamasının olduğunu kaydeden Uysal, "Antalya, 50 milyon turist ağırlayabilir. Ama dünyayla akredite olmada sıkıntılarımız olduğu için bir takım algı bozulmaları, planlama ve yönetmeme nedeniyle sadece seyahat acentelerinin ve otellerin sürüklediği deniz-kum-güneş turizmiyle yetinmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediyesi olarak bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali'yle mevcut duruma bir parantez açmak istediklerine dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

Akdeniz çanağı ve Avrupa'yı esas alarak Kafkasya ve doğuyu da tarayarak 400 kente festival daveti gönderdik. Bu yıl artık biraz daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Festivale aralarında Almanya, İtalya ve Çekya gibi ülkelerden 35 kent şimdiden katılım kararını iletti. Festivalde bu yıl ortak deklarasyon da yayınlayacağız. İlk defa bir forum da yapacağız."

Kaynak: AA