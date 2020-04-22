Antalya'daki yerleşik Ruslar'ın 23 Nisan coşkusu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'daki yerleşik Ruslar'ın 23 Nisan coşkusu - Haberler
23 Nisan, Antalya, Güncel

Antalya'daki yerleşik Ruslar'ın 23 Nisan coşkusu

Antalya'daki yerleşik Ruslar'ın 23 Nisan coşkusu Koronavirüse yönelik tedbir için dışarı çıkmamayı tercih eden Antalyalılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerine taşıdı.

22.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:17
Antalya'daki yerleşik Ruslar'ın 23 Nisan coşkusu

Antalya'daki yerleşik Ruslar'ın 23 Nisan coşkusu Koronavirüse yönelik tedbir için dışarı çıkmamayı tercih eden Antalyalılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerine taşıdı.Kentteki yerleşik yabancılar da evlerini, balkonlarını süsleyip Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Antalya'daki yerleşik Ruslar, evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı, '23 Nisan kutlu olsun' mesajı verdi. Koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında dışarı çıkmayan Antalyalılılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evde yaşamaya hazırlanıyor. Evlerinin pencerelerini bayraklarla donatan vatandaşlar, balkonlarını da balon ve bayraklarla süsledi. Çocukların bayram heyecanına büyükler ve kentteki yerleşik yabancılar da eşlik etti. Çoğunlukla Konyaaltı ilçesinde oturan yerleşik yabancılar evlerinin balkonlarını bayraklar ve balonlarla süsleyip, bayram coşkusuna ortak oldu. Antalya'daki yerleşik Ruslar, balkon ve pencerelerini Türk ve Rus bayraklarıyla donattı.

'EVDE YAŞIYORUZ'

Antalya'da 16 yıldır yaşayan Rus Olesya ile eşi Suat Deniz çifti çocukları Timuçin, Sinan, Atalay ile bayram coşkusunu evlerine taşıdı. Aile evlerinin balkonları ile pencerelerini balon ve bayraklarla süsledi. Olesya Deniz, "3 çocuğumuz var. Bayram heyecanımız çok fazla. Evimizde şarkılar söylüyoruz. Atatürk'ü, 23 Nisanı çocuklarımıza anlatıyoruz. Çocuklarımızla bayram heyecanı yaşıyoruz. Bayramı evde de olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Bayramı içimizde, yüreğimizde, evimizde yaşıyoruz" diye konuştu.

'BAYRAM KUTLU OLDU'

Rus Alla ile Selman Türkel çifti 4 yaşındaki kızı Melissa ile balkonu süsledi. Balkon korkuluğuna anne ve babasıyla bayrak ile resimler asan Melissa, "23 Nisan bayramımız kutlu oldu" dedi. 5 yıldır Antalya'da bulunduğunu anlatan Alla Türkel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla yaşadıklarını söyledi.

Kentte 2 yıldır yaşayan Holodnyak ailesinin çocukları Katerina, Evgenia, Fedya ellerindeki balon ve bayraklarla evinin balkonundan seslenerek tüm çocuklara, '23 Nisan kutlu olsun' mesajı verdi.

'HEYECANI EVE TAŞIDI'

Antalya'ya geçen yıl yerleşen Svetlana Royna çocukları Palina ve Tima ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanını eve taşıdı. Çocuklarıyla birlikte balkonunu bayraklarla süsleyen Svetlana, koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkmadıklarını anlattı. Cadde ve sokakların bayrakla süslenmesiyle çocuk bayramının heyecanına ortak olduklarını dile getiren Svetlana, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Antalya'daki yerleşik Ruslar'ın 23 Nisan coşkusu

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek Haberler
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Haberler
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Deniz Seki Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ali Koç Ersun Yanal Shane Larkin Loris Karius
Daha Fazla Mart Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Antalya'daki yerleşik Ruslar'ın 23 Nisan coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 10:51:37. #1.15#
title