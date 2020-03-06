Antalya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı
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Antalya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

06.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:20
Antalya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı

'nın ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Alanya'da polis ekiplerince 3 Mart'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın, sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

Kaynak: AA

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