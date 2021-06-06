Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
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Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü Vatandaşlar alevlerin sardığı seralarını kurtarabilmek için büyük çaba harcadı 6 hektarlık alana yayılan yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi Yangına havadan 3 helikopter karadan ise onlarca orman...

Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü

Vatandaşlar alevlerin sardığı seralarını kurtarabilmek için büyük çaba harcadı

6 hektarlık alana yayılan yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi

Yangına havadan 3 helikopter karadan ise onlarca orman işçisi müdahale etti

Mahalle halkı yangın için seferber olup her koldan söndürme çalışmasına yardım etti

Bazı ağaçların için için yanması yürekleri sızlattı

Koyun sürüsünü önüne alan adam yangın alanından koyunlarını kaçırdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde eski bir alışveriş merkezinde başlayarak kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangında çiftçilere ait seraların örtüleri ve zeytin ağaçları yandı. 6 hektarlık alanda etkili olan yangın sırasında fenalaşan bazı kadınlara ise mahalle sakinleri soğuk su ile yüzlerini yıkayarak müdahale etti. Vatandaşlar alevlerin sardığı seralarını kurtarabilmek için büyük çaba sarf etti.

Yangın, Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'nin hemen girişinde bulunan eski bir iş yerinde saat 14.00 sularında çıktı. İşyerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Güneyden esen rüzgarların da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın önce işyerinin yukarısında bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangın ormanlık alan içerisinde bulunan çam ağaçlarındaki kozalakların ateşle fırlaması ile kısa sürede büyüdü. Büyüyen yangın için olay yerine 3 yangın söndürme helikopteri, 15 arozöz, 2 su ikmal aracı, 10 teknik eleman ve onlarca yangın söndürme işçisi görevlendirildi. 3 helikopter yangın bölgesinde bulunan Köprü Çayı'nda sürekli su alarak yangına havadan müdahale etti.

Mahalle halkı teyakkuza geçti

Bölgede bulunan çiftçiler ise yangın dolayısı ile adeta alarma geçti. Çiftçiler yangının önüne geçmek için anız alanlarını traktör ile sürdü. Bazı çiftçiler ise seralarda kullanılan su tanklarını takarak yangının önüne geçmeye çalıştı. Yangın dolayısıyla fenalaşan bazı kadınlara ise komşuları yardım etti. Bir vatandaş ise yangının kendilerine doğru gelme ihtimaline karşı koyun sürüsünü önüne alarak alandan uzaklaştırdı.

Sera ve zeytin ağaçları yandı

Yangında bazı zeytin ağaçları yanarken, 2 seranın da ufak çaplı olarak naylon örtüsü yandı. Yangında kaktüs ağaçlarının yanması da yürekleri sızlattı. 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan ve 6 hektar alanda etkili olduğu öğrenilen yangına havadan helikopterlerle, karadan 110 ekipleriyle soğutma çalışması devam ediyor. Öte yandan, yangında küle dönen alan havadan drone kamerası ile görüntülendi.

"Nöbet tutuyoruz"

Zeytinlerin yandığını söyleyen Salih Ay, "Yangın aşağı indi ne kadar zarar var onu bilmiyoruz. Seramızın başında nöbet tutuyoruz" dedi.

Yangının kozalak ile kısa sürede büyüdüğünü belirten Aliboz Çolpak ise, "Eski alışveriş merkezinin oradan başladı. Buraya kadar geldi. Sera çatısının birisi gitti. 15 dakikada buraya geldi. Kozalaktan geldi. Aşağı yukarı 400-500 metre kozalak gidiyor" sözlerine yer verdi.

"10-15 dakikada buraya kadar geldi"

Yangın anında yaşananları anlatan Fatma Tunç, "Yangın eski alışveriş merkezinde başladı. 10-15 dakikada buraya kadar geldi. Sera yandı. Helikopter geldi hemen müdahale etti. Köylüler hemen traktörler ile müdahale etti. Değilse büyürdü. Ormanlarımızı ve zeytinlerimiz yandı. Buna da şükrediyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü
Son dakika haberi... Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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