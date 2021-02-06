Antalya'da yurda yasa dışı yollarla giren 32 yabancı uyruklu yakalandı
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Antalya'da yurda yasa dışı yollarla giren 32 yabancı uyruklu yakalandı

06.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:02
Antalya'da yurda yasa dışı yollarla giren 32 yabancı uyruklu yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 yabancı uyruklu yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 yabancı uyruklu yakalandı.

Koru Mahallesi'ndeki seraların arasında kalabalık bir grup bulunduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, 4'ü çocuk, 5'i kadın 32 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, KKTC'ye gitmek için denize açıldıkları ancak tekneleri bozulduğu için Koru sahiline geldikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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