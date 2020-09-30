Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü
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Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü

30.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:20

Antalya'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi apartmandan düştü. Mahalle halkının yardımına koştuğu talihsiz adamın düşme anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da apartmandan düşen bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi bir anda apartmanının önüne düştü. Kaçıncı kattan ve nasıl düştüğü henüz tespit edilemeyen adam hareketsiz halde yerde yatarken olayı gören mahalle sakinleri yardımına koştu.

Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü

BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYTILMADILAR

Hemen 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunan vatandaşlar bir yandan da adamın yanına inip konuşmaya çalıştılar. "Ambulans gelecek" şeklinde telkinde bulunarak yaralı adamla iletişim kurmaya çalışan mahalle sakinleri yaralı adamın yanından bir an olsun ayrılmadılar. Şahıs, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer yandan düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
LEVENT UZUN: bence derhall oo personlei işten almalı onlara eğitim vermeyen müdürüde cezalandırılmalıdır. Bu nedir ya adam bilmem kaçıncı kattan yere çakılmış ambulans 10 dk gelmiş 5 dk kafasından beklemişşerr birde adamı karga tulumda sedyeye koyuyorlarr. Çok yazık ayıpp bizi kimlere emanet ediyorsunuz allah aşkınıza eğitim eğitim
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HACI LATİF: BU ADAMIN İÇİNE CİN GİRMİŞ
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VATANDAŞ: bunlar ne biçim sağlıkçılan karga tulumba tutuyorlar atıyorlar adamı sedyeye
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