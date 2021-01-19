Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu
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Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu

19.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:37

Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde başı kanlar içinde komşuları tarafından ölü bulundu. Olay yerini görüntüleyen iki kişi arasındaki kavgayı ise polis güçlükle ayırdı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş kat dairesinde saat 12.30 sırasında meydana gelen olayda, her gün dışarı çıkıp dolaşan ve yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk'ten haber alamayan yan komşusu ilk olarak yaşlı kadının kapısını çaldı. Cevap alamayan komşular kilitli olmayan balkon kapısından seslenip içeri girdi. Yaşlı kadını salonda hareketsiz gören komşular durumu önce oğluna ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan polis, geniş çaplı inceleme yaptı.

GAZ MASKESİ VE ÖZEL TULUMLARLA EVE GİRİLDİ

Eşyaların dağınık, duvarda kan izinin olduğu öğrenilen evde, olay yeri ekipleri gaz maskesi ve özel tulumlarla girdi ve yaklaşık 3 saatlik bir inceleme yaptı. Şadiye Öztürk'ün çocukları ve yakınları çalışmaları endişeli gözlerle izledi. Olayın cinayet olmasından şüphelenen ekipler ev içinde ve çevrede incelemelerini yoğunlaştırdı. Evin karşısındaki caminin güvenlik kameraları da incelendi. Olay yeri inceleme ekipleri hem ev içinde hem de giriş kapısından parmak izi çalışması yaptı. Evdeki klimanın ise halen açık olduğu görüldü. Savcılık incelemesinin ardından Şadiye Öztürk'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Antalya'da yaşlı kadın kanlar içinde ölü bulundu

"KAVGA ANI KAMERADA"

Öte yandan yaşlı kadının evinden cep telefonu ile görüntü alıp paylaşım yaptığı iddia edilen kişi ile Öztürk'ün torunu arasında arbede yaşandı. Yumruklu kavgayı araya giren polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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