Antalya'da vatandaşlardan mahallerine eski isminin verilmesi talebi
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Antalya'da vatandaşlardan mahallerine eski isminin verilmesi talebi

01.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:00
Antalya'da vatandaşlardan mahallerine eski isminin verilmesi talebi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinin isminin değiştirilmesini istiyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinin isminin değiştirilmesini istiyor.

Ulucak Mahalle Muhtarı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, mahallelerinin eski "Sımandır" isminin daha önce değiştirildiğini ifade etti.

Eski kaynaklarda "Sımandır" isminin geçtiğini vurgulayan Demir, "Ulucak dediğimiz zaman üzerinden yıllar geçmesine rağmen kimse bilmiyor. Biz de mahallemize yeniden Sımandır isminin verilmesi için Korkuteli Kaymakamlığına dilekçe verdik. Korkuteli Belediye Meclisinde de görüşüldü, onaylandı. İnşallah değiştirilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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