Antalya'da vatandaşlardan mahallerine eski isminin verilmesi talebi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinin isminin değiştirilmesini istiyor.

Ulucak Mahalle Muhtarı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, mahallelerinin eski "Sımandır" isminin daha önce değiştirildiğini ifade etti.

Eski kaynaklarda "Sımandır" isminin geçtiğini vurgulayan Demir, "Ulucak dediğimiz zaman üzerinden yıllar geçmesine rağmen kimse bilmiyor. Biz de mahallemize yeniden Sımandır isminin verilmesi için Korkuteli Kaymakamlığına dilekçe verdik. Korkuteli Belediye Meclisinde de görüşüldü, onaylandı. İnşallah değiştirilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz