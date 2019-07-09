Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Kentte, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışmada, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir kıraathanenin arkasındaki ikametin avlusuna giren N.T'nin elindeki spor çantasında yapılan aramada 3 kilo 240 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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