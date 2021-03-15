Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp
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Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp

15.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:44
Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp

ANTALYA'da, üniversite öğrencisi Ramazan Özkan (33), 4 gün önce ailesi ile telefonla görüştükten sonra kayıplara karıştı.

ANTALYA'da, üniversite öğrencisi Ramazan Özkan (33), 4 gün önce ailesi ile telefonla görüştükten sonra kayıplara karıştı. Özkan'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Şenay Özkan Elmas, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı 3'üncü sınıf öğrencisi kardeşi Ramazan Özkan'dan 11 Mart Perşembe akşamından bu yana haber alamadıkları gerekçesiyle polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Şenay Özkan Elmas, kardeşinin perşembe akşamı iki arkadaşı ile Çağlayan Mahallesi'nde şelalelin denize döküldüğü yerde alkol aldığını belirterek, "Saat 21.00 gibi telefonla görüştük. Aynı yerden babamı da arayıp görüşmüş. Arkadaşları yanından ayrılırken, o biraz daha oturup, kalkacağını söylemiş. O günden sonra kendisinden haber alamıyoruz. Ortadan kaybolması normal değil. Sosyal medyasında bir paylaşım yok. Polise ihbarda bulunduk. En son görüldüğü yerde ve kamp kurduğu yerde bulunan kamera kayıtlarında araştırma yapıyorlar. Ayrıca telefonu kapalı. Gören ya da duyanlardan polisi aramaları istiyoruz" dedi.


Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp
Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp
Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp
Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:51:15. #1.15#
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