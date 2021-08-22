Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı

Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi - Haberler | Güncel

Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı.

Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı.

Kutlama kapsamında Akdeniz Ukraynalılar Derneği tarafından bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe katılanlar bisikletlerinde Türk ve Ukrayna bayrağı taşıdı. Atatürk Parkı ve Muratpaşa Kent Meydanından eş zamanlı başlayan tur, Ukrayna Konsolosluğu'nda sona erdi.

Kutlamalar kapsamında konsolosluk önünde İstiklal Marşı ile Ukrayna Milli Marşı okundu. Daha sonra Ukrayna yöresel danslarının yapıldığı etkinlik, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov'un konuşmasıyla sona erdi.

Rustamov, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutlarken, Türk ve Ukrayna dostluğuna değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişerek devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Bağımsızlık Günü

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı, 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti.

Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı
Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı
Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı
Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Büyük saygısızlık! Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi
Büyük saygısızlık! Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Buğra Kavuncu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan İrem Derici Bülent Ersoy Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 20:16:33. #1.14#

title