Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı

Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı.

Antalya'da, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılı kutlandı.

Kutlama kapsamında Akdeniz Ukraynalılar Derneği tarafından bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe katılanlar bisikletlerinde Türk ve Ukrayna bayrağı taşıdı. Atatürk Parkı ve Muratpaşa Kent Meydanından eş zamanlı başlayan tur, Ukrayna Konsolosluğu'nda sona erdi.

Kutlamalar kapsamında konsolosluk önünde İstiklal Marşı ile Ukrayna Milli Marşı okundu. Daha sonra Ukrayna yöresel danslarının yapıldığı etkinlik, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov'un konuşmasıyla sona erdi.

Rustamov, Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutlarken, Türk ve Ukrayna dostluğuna değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişerek devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Bağımsızlık Günü

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı, 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi