Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
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Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

24.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:41
Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

'nın ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

'in (27) kullandığı 07 HFS 53 plakalı otomobil, Antalya-Konya kara yolu Murtiçi Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 70 metre uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaklaşık 25 metre daha aşağıda bulunan sürücü Ahmet Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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