'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
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Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Güncel

'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu

Antalya'da ailelerinin üç gündür haber alamadığı iki genç kız için kayıp ihbarı yapıldı. Polis ekipleri tarafından bulunan genç kızlar, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

27.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:15
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan lise öğrencisi 15 yaşındaki A.D ile 17 yaşındaki arkadaşı E.Ö'den üç gün haber alınamadı. Durumla ilgili polise başvuran aileler, kayıp ihbarında bulundu. Neden kaçtıkları bilinmeyen genç kızlar, hastanedeki sağlık kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilecek.

ARKADAŞINDA KALACAĞINI SÖYLEMİŞ

Sağlık kontrolünden geçirilen genç kızlar, ailelerine teslim edilmeden önce işlemler için çocuk şubeye götürüldü. Baba Ali D, yaptığı açıklamada kızının arkadaşında kalacağını söyleyerek evden ayrıldığını belirterek, "Arkadaşı da biz de kalacağını söylemiş. Bir gün sonra öğrendim, ikisi de telefonunu kapattı. Ben de polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundum. Şimdi ikisi de bulundu, sağlık durumları iyi." dedi.

'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Antalya'da 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu

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Haber Yorumları (2)
PESİMİST: sıkılmışlardır ailelerinden. . bizim ülkede ailelerin psikoloji eğitimi yok. o kız şuan intihar etmek istiyordur. lanet ediyordur böyle bi ailede doğduğu için.
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ADINIZI YAZIN: Şimdiki gençler fıkır fıkır onları hiç birşey durduramıyor hayatlarını yaşamak , hiç birşeyden geri kalmak istemiyor , herşeyden tat almak istiyor bu devirde baş etmek zor bunu küçük çocukları olan anlamaz 13 yaşlarına gelsinler evde bile tutamazsınız . Allah kimseyi çocuklarıyla sınamasın . Hiç kimse benim çocuğum yapmaz, sözümden çıkmaz demesin . Dışar ortam ve arkadaş çevresi öyle bir çıkarıyor ki baştan sizin ne yapıyorlar ruhunuz bile duymuyor . Eve geldiklerinde normal hale dönmüş numarası yapar
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