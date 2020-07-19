Antalya'da traktör kazası: 1 yaralı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcadağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Durmuş Aydın (55), 07 DD 499 plakalı traktörü ile evinden arpa hasadının yapıldığı arazisine doğru yola çıktı. Aydın, henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi. Kazada yaralanan Durmuş Aydın, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA