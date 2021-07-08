Antalya'da Tohum Teknoloji Merkezi açıldı
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Antalya'da Tohum Teknoloji Merkezi açıldı

Antalya'da Tohum Teknoloji Merkezi açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ilaçları üreten HEKTAŞ'ın tohum çalışmalarının merkezi olan Areo Tohumculuk'un Antalya Teknokent'te yer alan Tohum Teknoloji Merkezi'nin hizmete girdiği duyuruldu.

Tarım ilaçları üreten HEKTAŞ'ın tohum çalışmalarının merkezi olan Areo Tohumculuk'un Antalya Teknokent'te yer alan Tohum Teknoloji Merkezi'nin hizmete girdiği duyuruldu. Biyoteknoloji ve Doku Kültürü Laboratuvarlarının yer aldığı merkez ile üreticilere fayda sağlamak ve ülke ekonomisine değer katmak hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Teknopark'ta gerçekleşen açılış törenine, Areo Tohumculuk Genel Müdürü Gökhan Köseoğlu, HEKTAŞ Mali İşler Direktörü Uğur Akbaş, HEKTAŞ Mali İşler Danışmanı Halit Murat Irmak ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz katıldı.

MERKEZ İLE TOHUM ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATILACAK

Tohum Teknoloji Merkezi'ndeki bitki doku kültürü laboratuvarı ile 2021 sonbahar sezonu ile biber, patlıcan ve hıyar türlerinde double haploidi yöntemi ile hızlı bir şekilde yüzde 100 saf hatları kendi laboratuvarlarında geliştirecek. Biyoteknoloji laboratuvarında gerçekleştireceği entegre edilmiş ıslah çalışmaları ile de hem yeni hibrit eldesi için ihtiyaç duyulan zamanı önemli oranda kısaltacak hem de hedef pazarların ihtiyaç duyduğu hastalık/ zararlı dayanımlarına sahip hibrit çeşit geliştirme kabiliyeti sunacak.

TOHUM PAZARINDAKİ PAYINI ARTIRACAK

'Yerli Ar-Ge, Yerli Tohum' mottosuyla çalışmaların Ar-Ge seralarında yürütüldüğü aktarıldı. Çalışmalar kapsamında Türkiye'nin ulusal tohum ihtiyacını karşılama ve dünya tohum pazarındaki payını artırmayı hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl, Avusturalya'da girişim sermayesi olarak kurulan Agriventis Technologies (A.T) şirketinin yüzde 51 hissesini satın alma kararını duyuran HEKTAŞ'ın tohum alanında yurt dışı Ar-Ge iş birliklerinin güçlendirecek stratejik adımlar attığı dile getirildi.

İklim değişimine karşı önemli tohum ıslah çalışmaları bulunan Agriventis Technologies (A.T) şirketinin HEKTAŞ bünyesine geçmesiyle, Areo Tohumculuk ile ortak çalışmalara imza atılarak kuraklığa dayanıklı çeşitlerin üreticilerle buluşturulması ve Türkiye adaptasyonlarının Areo Tohumculuk üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

12 BİN YILLIK TOHUMLAR ATA SİYEZ VE MERGÜZE'Yİ ÜRETECEK

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tescillenen Türkiye'nin ilk tescilli siyez buğdayları Ata Siyez ve Mergüze'nin satış haklarını 5 yıllığına devralan HEKTAŞ, Areo Tohumculuk ile 2022 yılı itibarıyla buğdayların üretimine, 2023 yılı ile de satışına başlamayı hedefliyor. Genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olarak da kabul edilen siyez buğdayı, Anadolu topraklarında 12 bin yıldır genetiğini koruyor.


Antalya'da Tohum Teknoloji Merkezi açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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