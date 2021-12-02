Antalya'da tekneden denize düşen 13 Suriyeli yüzerek kıyıya ulaştı, 2 kişi aranıyor

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneden denize düşen Suriye uyruklu 13 kişi yüzerek kıyıya ulaştı, kayıp olduğu bildirilen 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Kızılot Mahallesi'nde yüzerek denizden çıkanlar olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Suriye uyruklu 13 kişi ile karşılaştı. Bu kişilerden 4'ü hipotermi belirtileri göstermesi üzerine ambulanslara alındı. 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Kayıp olduğu bildirilen 16-17 yaşlarındaki 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Bu kişilerin tekneden denize düştüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.