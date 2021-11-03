Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan ve 82 kilometre uzunluğu ile çevre ilçelerden de geçen Alara çayının Alanya sınırında tekne devrildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan ve 82 kilometre uzunluğu ile çevre ilçelerden de geçen Alara çayının Alanya sınırında tekne devrildi. Devrilen teknede bulunan 67 yaşındaki vatandaş kayboldu.

Alara çayında akşam serdiği ağı toplamak için tekne ile açılan Ahmet Uyar, teknenin devrilmesi sonucu kayboldu. Manavgat ilçesi Okurcalar Mahallesi Sarı Ağalar mevkiinde ikamet eden Ahmet Uyar'ın arama çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor

Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor

Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor

Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor

Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor

Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ayırmak yerine dövmesi için teşvik ettiler! Gençlerin bıçaklı ve taşlı kavgası kamerada

Ayırmak yerine dövmesi için teşvik ettiler! Gençlerin bıçaklı ve taşlı kavgası kamerada

 Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti

Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title