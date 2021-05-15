Antalya'da tanışıp, Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktılar
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Antalya'da tanışıp, Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktılar

Antalya'da tanışıp, Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktılar
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR - Haberler | Güncel

TATİL için geldikleri Antalya'da tanışan Ukraynalı Sergii Vlasıuk (34) ile Rus İrina Brester (32) ve Anna Schagolchina (26) birlikte Likya Yolu yürüyüşüne çıktı.

TATİL için geldikleri Antalya'da tanışan Ukraynalı Sergii Vlasıuk (34) ile Rus İrina Brester (32) ve Anna Schagolchina (26) birlikte Likya Yolu yürüyüşüne çıktı.

İngilizce öğretmeni Sergii Vlasıuk, şubat ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'den, Rus fotoğraf sanatçısı İrina Brester şubat ayında Sibirya'dan, sporcu Anna Schagolchina da nisan ayında Sibirya'dan uçakla Antalya'ya geldi. Vlasıuk, Brester ve Schagolchina, doğa yürüyüşleri için geldikleri Antalya'da tanışıp, Likya Yolu'nun tamamını yürümeye karar verdi. Vlasıuk, Brester ve Schagolchina, Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nden geçen hafta Likya Yolu yürüyüşüne çıktı. Güzergahları üzerinde bulunan Demre'ye ulaşan 3 arkadaş, toplam 20 günlük yürüyüşlerini Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlayacak.

Sergii Vlasıuk, "Ben doğa sevdalısı bir insanım. Doğa yürüyüşleri ve tatil için altı kez Türkiye'ye geldim. Antalya'da tesadüfen iki Rus arkadaşımla tanıştık. İkisi de Sibirya'dan gelmiş. Fotoğraf sanatçısı İrina Brester 7 yıldır dünyanın farklı ülkelerini yaya olarak gezerek, doğa ve turizm fotoğrafları çekiyor. Çektiği fotoğrafları çeşitli şirketlere satıyor. Türkiye'ye ilk kez geldi. Diğer arkadaşım Anna Schagolchina sporcu. Üçüncü kez Türkiye'ye geldi. Antalya'da tanıştıktan sonra Likya Yolu'nun tamamını yürümeye karar verdik. Göynük'ten yola çıktık. Günde 25 kilometre yürüyoruz. Geceleri çadırda kalıyoruz. Zaten Türkiye'yi ve Türk insanını tanıyoruz. Hiçbir sorun yaşamıyoruz" dedi.

Daha önce Antalya bölgesinde yürüyüşler yaptıklarını, ancak Likya Yolu'nun dünyadaki en güzel yürüyüş yollarından biri olduğunu vurgulayan Sergii Vlasıuk, "Doğa, deniz, tarih, güzel insanlar hepsi bir arada. Dağlardaki çobanlar bile size bir şey ikram ediyor. İnsan yolun her karışında kendini güvende hissediyor. Yolun her yeri tarih dolu. Şu ana kadar her yerde insanlar bize yardım etti. Ancak Türkiye'deki tam kapanma nedeniyle yollar, geçtiğimiz sahiller çok ıssız. Yoldan az sayıda araç geçiyor. Bazen fazla sessizlik insanı ürkütüyor. Ama diyoruz ki iyi ki bu yürüyüşe karar vermişiz. Bu dağlarda insanları, doğayı tanımak, şehirlerden daha farklı. 20 günde toplam 450 kilometre yürüyerek, Fethiye'de yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Fethiye'de yürüyüş sonrası ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ama bu güzel yürüyüş yolunu, tüm dostlarımıza, yakınlarımıza tavsiye edeceğiz. Türkiye'ye gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Antalya'da tanışıp, Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktılar
Antalya'da tanışıp, Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktılar
Antalya'da tanışıp, Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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