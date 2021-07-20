Antalya'da takla atan aracın sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
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Antalya'da takla atan aracın sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Antalya'da takla atan aracın sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Nevzat Demir (41) hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Nevzat Demir (41) hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Manavgat'ın Aksaz kavşağı D-400 yolunda meydana geldi. Alanya yönüne giden Nevzat Demir'in kullandığı 48 VN 882 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, başka aracın sıkıştırması sonucu sinyalizasyon direğine çarparak, yol kenarına savrulup, takla attı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Nevzat Demir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Nevzat Demir'in eşi Özlem Demir (33), çocukları Erva Demir (23) ve Emir Demir (14) ise yaralandı. Yaralılar, ilçedeki özel hastanelere götürüldü. Nevzat Demir'in cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.


Antalya'da takla atan aracın sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
Antalya'da takla atan aracın sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
Antalya'da takla atan aracın sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
Antalya'da takla atan aracın sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
Antalya'da takla atan aracın sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça

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