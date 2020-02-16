Antalya'da sondaj makinesinin altında kalan işçi öldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, devrilen sondaj makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, devrilen sondaj makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Çakmak Mahallesi'ndeki Gökçeler Barajı'nda zemin güçlendirme çalışması sırasında, taşeron firma işçisi Ramazan Akfırat (38), üzerine sondaj makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Yaralı işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Akfırat, yarın Şanlıurfa'da toprağa verilecek.