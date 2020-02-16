Antalya'da sondaj makinesinin altında kalan işçi öldü
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Antalya'da sondaj makinesinin altında kalan işçi öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, devrilen sondaj makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

16.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:12
Antalya'da sondaj makinesinin altında kalan işçi öldü

'nın ilçesinde, devrilen sondaj makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Çakmak Mahallesi'ndeki Gökçeler Barajı'nda zemin güçlendirme çalışması sırasında, taşeron firma işçisi Ramazan (38), üzerine sondaj makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Yaralı işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Akfırat, yarın Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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