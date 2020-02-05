Antalya'da şiddetli rüzgar

05.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:26

ANTALYA'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve hızı 75 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Finike ilçesinde ise bir iş yerinin çatısındaki sac kulübe uçtu.

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar şiddetini artırdı. Hızı gün içerisinde saatte 75 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentin tarihi mekanlarından Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'na gelen yerli ve yabancı turistler, dev dalgalarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Dalgalar çok sayıda vatandaşın ıslanmasına neden oldu. Dalgalar sahil bandında bulunan 30 metrelik falezleri dövdü. Dalgaların boyu çoğu zaman falezleri aştı. Limanda bağlı teknelerin sahipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almaya çalıştı.

KULÜBE UÇTU

Şiddetli rüzgar Finike ilçesinde de etkili oldu. Rüzgar nedeniyle sanayi çarşısındaki bir dükkanın üzerinde bulunan hava kompresörünün üzerini kapatan sac kulübe uçtu. Park halindeki aracın yanına düşen kulübe maddi hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA