Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ömer Sağlam idaresindeki 07 EL 952 plakalı otomobilin Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki Gazipaşa Meteoroloji İstasyonu önünde motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Aracını park ettikten sonra alevleri söndürmeye çalışan Sağlam'ın yardımına olay yerinden geçen yangın söndürme tüpü satan firmanın çalışanları koştu.

Firma çalışanlarınca söndürülen yangın araçta hasara neden oldu.

Kaynak: AA