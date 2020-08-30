Antalya'da, seralara yakın otluk alanda yangın
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Antalya'da, seralara yakın otluk alanda yangın

Antalya'da, seralara yakın otluk alanda yangın (2)KONTROL ALTINA ALINDI, YAVRU KÖPEKLER KURTARILDIAntalya'da, tarım arazilerinin olduğu bölgedeki çalılık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu seralara ulaşmadan, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

30.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:52

Antalya'da, seralara yakın otluk alanda yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI, YAVRU KÖPEKLER KURTARILDI

Antalya'da, tarım arazilerinin olduğu bölgedeki çalılık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu seralara ulaşmadan, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Öte yandan yangın devam ettiği sırada çevrede bulunan kişiler, alevlerin arasından havlama sesi duydu. Bunun üzerine alevlere aldırış etmeyen kişiler, yanan çalıların arasında köpek aramaya başladı. Köpek seslerine doğru ilerleyen kişiler, tepeden inerek, hayvanlara ulaşmaya çalışsa da başaramadı. Tepenin üst kısmındaki çalılar, tahrayla kesilirken, yavru köpeklere ulaşıldı. Ürktüğü anlaşılan yavru köpekler, yakındaki evin bahçesinde önce yıkandı ardında da su içirildi. Yaraları bulunmayan yavrular, beslendikten sonra tedavi için veterinere götürüldü.

'YARASI YOK AMA BİRAZ KORKMUŞ'

Köpeklerden birini alevlerin arasındaki çalılardan çıkaran Muharrem Tuğcu, "Yangını görür görmez itfaiyeyi aradık. Biz müdahale için hortum çekerken çalıların arasından havlama sesi duyduk. Ancak yangından dolayı hemen giremedik. Soğutmaya başlayınca eve koşup hemen çizmelerimizi giydik. Sonra çalıların arasından yavruyu çıkardık. Şükür yarası yok ama biraz korkmuş. Yıkadık, şimdi karnını doyurayım sonra da veterinere götüreceğiz" diye konuştu.

İkinci yavru köpeği alevlerin arasından çıkaran Mustafa Coşkun, "Aynı yerden çalılığın içerisinden çıkardık. Son anda ateşten kurtardık. Korkudan bayağı bir titriyor şu an" dedi.

Tarlası alevlerin arasında kalan Şerife Evel de "Yangın nasıl çıktı, bilmiyorum. Çalıştım, eve yeni geldim. Yangının ilerlediği seralar bizim. Yangın oraya doğru ilerliyor ama buradan müdahale ediyorlar" diye konuştu.

Antalya'da, seralara yakın otluk alanda yangın

Kaynak: DHA

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