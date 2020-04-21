Antalya'da semt pazarlarında kısıtlama kuyruğu Antalya'da semt pazarlarında kısıtlama kuyruğu 23,24,25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalya'da semt pazarlarında yoğunluk oluştu Vatandaşlar maske takarken, kuyrukta ve pazar içinde sosyal mesafe uygulanamadı Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri...

Antalya'da semt pazarlarında kısıtlama kuyruğu

23,24,25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalya'da semt pazarlarında yoğunluk oluştu

Vatandaşlar maske takarken, kuyrukta ve pazar içinde sosyal mesafe uygulanamadı

ANTALYA - Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 23,24,25,26 Nisan'da uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Antalya'da semt pazarlarında kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığınca 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının içinde yer alan turizm kenti Antalya'da alışveriş yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamanın başlamasına sayılı gün kala vatandaşlar belirli günlerde, açılan semt pazarlarına gitti.Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı kentte pazara giden vatandaşların maskelerini taktıkları görüldü. Demir bariyerlerle etrafı çevrilen pazara giriş tek noktadan, polis,zabıta ve bekçiler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Tezgah sayısının azaldığı pazarlarda, içeride yoğunluk oluşmasın diye vatandaşlar sayı ile alındı. Pazara girmek isteyen vatandaşlar ellerinde Pazar arabaları ile kuyruk oluşturdu. Alışverişini yapanların çıkmasının ardından, kuyrukta sırası gelenler içeri alındı. Ekipler maskesiz olanları içeri almadı, sosyal mesafeye uyulması noktasında uyarıda bulundu. Bu uygulama sonucunda Pazar içinde yoğunluğun fazla olmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralı aksatılsa da kentte hem pazarcı hem de vatandaşların maske ve eldiven taktıkları gözlemlendi. Pazarda bazı ürünlerin fiyatları ise domates 4-8, salatalık 3-6,patlıcan 2-3,soğan 4,patates 4, çilek 6,erik 12,muz 12 lira olarak oluştu.

"Tedbirimiz var"

İsmail Yağcı, 10 dakikadır kuyrukta beklediğini belirterek, normal ihtiyaçlarını almak için pazara çıktığını söyledi.

Fahrettin Altay, yarım saattir sırada beklediğini belirten Fahrettin Altay, "Hafta sonundaki kısıtlama içinde bir tedbirimiz var. Sosyal mesafeye çok fazla uyamıyoruz malasef. Havada sıcak." dedi.

"Uyan yok"

Hafta sonundaki kısaltma öncesi alışveriş yapmak için pazara geldiğini ifade eden Ersoy Kayalı, "Onun için pazara geldik, Sebze meyve alacağız. Kurallar var ama pazar kalabalık. Sosyal mesafeye uyan yok."diye konuştu.

Kaynak: İHA