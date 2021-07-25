Antalya'da şelaleler de ziyaretçi akınına uğradı

KURBAN Bayramı tatilinde sahillerin ve havuzların dolduğu Antalya'da, doğa harikası şelaleler de ziyaretçi akınına uğradı.

KURBAN Bayramı tatilinde sahillerin ve havuzların dolduğu Antalya'da, doğa harikası şelaleler de ziyaretçi akınına uğradı. Düden ve Kurşunlu şelalelerinin günlük ziyaretçi ortalaması 10 bini aştı. Kuraklığın iki şelalenin su seviyelerini azalttığı gözlendi. Kurşunlu'ya giden yolun iki tarafı ise araçlardan atılan çöplerle dolması dikkati çekti.

Kurban Bayramı tatilinde, yerli ve yabancı turistlerle birlikte Antalya'nın 2,5 milyon olan nüfusu yaklaşık 2 katına çıktı. Alanya'dan Kaş'a toplamda 680 bin yatak kapasiteli bütün otellerin dolduğu, tatil beldelerinde çadır kuracak dahi yer kalmadığı kentte, sahiller ve havuzlar kadar, serin ortama sahip doğa harikası şelaleler de ziyaretçi rekoru kırıldı. Kurban Bayramı tatilinde, kent merkezindeki Yukarı Düden Şelalesi 8 bin, Kurşunlu Şelalesi ise 2 bini aşkın olmak üzere, günde toplam 10 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

İKİ ŞELALEDE KURAKLIK TEHDİDİMeteorolojik raporlara göre özellikle geçen yıldan itibaren yağışlardaki ciddi düzeydeki düşüş ve sıcaklıklardaki artışların şelaleleri de etkilediği gözlendi. Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere 2 büyük kaynağın sularıyla oluşan Antalya'nın doğa harikalarından Düden Şelalesi'nde su seviyesinin önceki yıllara göre yarı yarıya azaldığı, büyük şelalenin doğu kısmındaki ikinci şelalenin ise tamamen kuruduğu görüldü. Şelalenin doğal kayalıklarının bazı bölümlerinin de adını yazanlar, kalp çizenler ve çeşitli yazılarla kirletildiği de görüldü.KAÇAK SONDAJLAR EN BÜYÜK SORUNKurşunlu Şelalesi'nde de önceki yıllara göre su seviyesinde ciddi düşüş gözlenirken, üst kısımlardaki şelaleyi besleyen su kaynakları üzerinde kurulmuş çok sayıda kaçak sondaj, bunun nedeni olarak gösterildi.YOL KENARLARI ÇÖP YIĞINI

Diğer yandan Kurşunlu Şelalesi'ne giden Isparta yolu üzerindeki ayrımdan itibaren başlayan tali yolun her iki tarafının, araçlardan atılan cam, plastik ve benzeri atıklarla kirletildiği görüldü. 2 kilometrelik kanyonda 18 metrelik büyük şelalenin yanı sıra, şelalecikler, birbirine bağlı 7 küçük göletten oluşan Kurşunlu Şelalesi, toplam büyüklüğü 394 hektarlık alanı kapsayan Milli Park konumunda. Yaz dönemi günde en az 1500 kişinin ziyaret ettiği şelale, yaz- kış Antalya'nın en çok ilgi gören doğal turizm alanlarının başında geliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar