Antalya'da sahte içki denetiminde bir şüpheli yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki denetiminde bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, Side Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptıkları denetimde, 10 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı