Antalya'da sahte içki denetiminde bir şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da sahte içki denetiminde bir şüpheli yakalandı

Antalya'da sahte içki denetiminde bir şüpheli yakalandı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki denetiminde bir şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki denetiminde bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, Side Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptıkları denetimde, 10 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı

Antalya'da sahte içki denetiminde bir şüpheli yakalandı

Antalya'da sahte içki denetiminde bir şüpheli yakalandı

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title