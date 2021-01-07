Polis, zabıta ve maliye ekiplerinden hurdacılara operasyon
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Polis, zabıta ve maliye ekiplerinden hurdacılara operasyon

07.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:48

Antalya'da polis, zabıta ve maliye ekiplerince hurdacılara yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya'da polis, zabıta ve maliye ekiplerince hurdacılara yönelik operasyon düzenlendi.

Zeytinköy bölgesindeki Yeşildere Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona, maliye ve zabıta ekiplerinden oluşan yaklaşık 120 kişi katıldı.

Eş zamanlı 7 adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bölgedeki kişilerin kimlik sorgusunun da yapıldığı operasyonda, aranan bir zanlı da yakalandı.

Polis, zabıta ve maliye ekiplerinden hurdacılara operasyon
Polis, zabıta ve maliye ekiplerinden hurdacılara operasyon
Polis, zabıta ve maliye ekiplerinden hurdacılara operasyon
Polis, zabıta ve maliye ekiplerinden hurdacılara operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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