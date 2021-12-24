Antalya'da PKK ve FETÖ sanıklarına hapis cezası

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yargılanan subaylar M.E. ve M.Ş. ile üniversite çalışanı M.Y.İ. 6 yıl 3'er ay, sivil-asker imamı H.B. 8 yıl 9 ay, sohbet hocası M.B. ise 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, PKK/PYD üyesi A.M.L.'ye de 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kentte FETÖ/PDY ve PKK üyesi sanıklar, çeşitli cezalara çarptırıldı. Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan, ankesörlü telefonla FETÖ imamlarıyla bağlantı kurduğu iddia edilen sanık subaylar M.E. ile M.Ş., 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar M.E. ile M.Ş.'nin 13 Eylül 2018-13 Şubat 2019 tarihleri arasında tutuklu bulundukları ve ardından yargılamalarının tutuksuz sürdüğü öğrenildi.

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'PKK-PYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu sanık A.M.L. de son kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık A.M.L. de mahkemece 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet