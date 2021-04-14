Otoparkta gözüne kestirdiği bisikleti böyle çaldı

İbrahim Kalın hem yazdı hem söyledi! Kendisine eşlik eden ismi sosyal medyada linç ettiler

Bakan Koca'dan bir grafik daha! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il

Otoparkta gözüne kestirdiği bisikleti böyle çaldı Antalya'da otopark içerisinde bulunan bisikletlerden birisini gözüne kestiren şahıs, dakikalar içerisinde bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Otoparkta gözüne kestirdiği bisikleti böyle çaldı

ANTALYA - Antalya'da otopark içerisinde bulunan bisikletlerden birisini gözüne kestiren şahıs, dakikalar içerisinde bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Şahsın rahat tavırları ve çıkarken el sallaması görüntüleri izleyenlere 'pes' artık dedirtti.

Olay, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2134 Sokak üzerinde bulunan bir sitede 9 Nisan Cuma günü meydana geldi. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 25-30 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi, otopark içerisine girerek önce sağı solu kontrol ediyor. Montunu çıkararak bir süre otopark içerisinde oyalanan şahıs, daha sonra bisikletlerin ve motosikletlerin olduğu alana yöneliyor. Bisikleti park edildiği yerden alan şahıs, saniyeler içerisinde binerek kaçtı. Şahsın otoparktan çıkarken sol elini sallaması görüntüleri izleyenlere 'pes' dedirtti.

Bisikletin sahibi Gökhan Aker ise bisikletini 2 yıl önce satın aldığını belirterek bulunması için suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN