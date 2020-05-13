Pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor
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Pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor

Türkiye, yarından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımının etkisini yaşayacak. Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkması bekleniyor.

Pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor
13.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:02

Türkiye, yarından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımının etkisini yaşayacak. Akımla beraber Antalya'da, pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkması bekleniyor. Kentin mayıs ayı sıcaklık rekoru, 1945 yılında 38.7 derece ile ölçülmüştü.

Geçen haftayı serin ve yağışlı geçiren Türkiye'de, yarından itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Antalya'da ise pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru ise 38.7 derece ile 1945 yılında ölçüldü.

HAFTA SONU MAKSİMUM SICAKLIK DEĞERİ GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR

Geçen hafta sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyrettiğini söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, "Geçtiğimiz hafta yurdumuz serin ve yağışlı hava içerisindeydi. Özellikle bölgemizde de yağışlı hava kütlesi etkili oldu. Dolayısıyla sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin altında seyretti. Hafta başından itibaren bu yağışlı sistem, yurdumuzu terk etti. Yerini Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava kütlesinin etkisine bıraktı. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç ve sıcak hava dalgası bölgemizi etkilemeye devam ediyor. Hafta boyunca etkileyecek ve hafta sonu maksimum sıcaklık değerlerinin görülmesi bekleniyor" diye konuştu.

"MEVSİM NORMALLERİNİN 10-12 DERECE ÜZERİNDE"

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Gültekin, "Sıcak hava kütlesi hafta sonunda bölgemizde bulunan Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da maksimum sıcaklıkların, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki hafta bölgemiz bol güneşli ve sıcak havanın etkisi altında olması bekleniyor. Antalya'da bugün 23 derece olan hava sıcaklığı kademeli olarak artacak ve pazar günü 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde" dedi.

Pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor

"BU SICAKLIKLAR REKOR SICAKLIKLARA YAKIN"

Sıcaklıkların 2 hafta sonra mevsim normaline dönebileceğini söyleyen Gültekin, "Muğla'da da sıcaklık kademeli artıyor ve pazar günü 36 dereceyi bulması bekleniyor. Burdur ve Isparta'da da pazar günü sıcaklığın 34 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde ve rekor sıcaklıklara yakın. Bu sıcak hava dalgası cumartesi ve pazar pik yaptıktan sonra önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. 2 hafta sonra mevsim normallerinde sıcaklıklara dönebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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