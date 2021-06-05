Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi defnedildi
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Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi defnedildi

Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Esen'in cenazesi toprağa verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Esen'in cenazesi toprağa verildi.

Esen'in (24) kullandığı 07 AKL 490 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Esen'in araçta sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından Serik'teki Cumalı Mahallesi Mezarlığı'na getirilen Esen'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'de görevli olduğu ve 2 Haziran'da ailesinin yanına izne geldiği belirtilen askerin yakınları, "Güle güle Ahmet'im" diye gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Esen'in babası Süleyman, annesi Iraz ve kardeşi Harun ile Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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