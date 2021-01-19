Otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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Otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

19.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:37

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobili çalmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobili çalmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belek Mahallesi'nde bir otomobilin kapısı açıldıktan sonra iteklenerek çalınmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Orhan İ'yi (47) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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